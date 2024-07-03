Организатора нарколаборатории в Подмосковье приговорили более чем к 15 годам колонии
Фото: [t.me/mosoblproc]
Суд в Подмосковье приговорил мужчину к пятнадцати годам и четырем месяцам колонии строгого режима за организацию нарколаборатории в Химках, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
Преступная деятельность подсудимого и соучастников была пресечена весной прошлого года. Из незаконного оборота изъяли свыше тринадцати килограммов наркотиков и около двухсот килограммов прекурсоров.
Дело в отношении соучастников выделили в отдельное производство, уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее в подмосковном Пушкино задержали гражданина одной из стран Латинской Америки с килограммом наркотических средств.