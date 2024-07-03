Организатора нарколаборатории в Подмосковье приговорили более чем к 15 годам колонии

Безопасность
t.me/mosoblproc

Фото: [t.me/mosoblproc]

Суд в Подмосковье приговорил мужчину к пятнадцати годам и четырем месяцам колонии строгого режима за организацию нарколаборатории в Химках, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Преступная деятельность подсудимого и соучастников была пресечена весной прошлого года. Из незаконного оборота изъяли свыше тринадцати килограммов наркотиков и около двухсот килограммов прекурсоров.

Дело в отношении соучастников выделили в отдельное производство, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее в подмосковном Пушкино задержали гражданина одной из стран Латинской Америки с килограммом наркотических средств.

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