Организатора нарколаборатории задержали полицейские в подмосковных Химках

Сотрудники уголовного розыска задержали в городском округе Химки ранее судимого жителя Москвы, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, а также ликвидировали нарколабораторию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленник организовал производство наркотиков в арендованном доме, расположенном в квартале Старбеево после того, как в интернете нашел работу «варщиком» наркотического средства. При обследовании жилища полицейские обнаружили и изъяли: химический реактор, стеклянные колбы, электронные весы, канистры и пластиковые емкости с жидкостью, а также контейнеры с веществом.

Отмечается, что от работодателя он получил инструкции по синтезированию наркотика и прошел курс онлайн-обучения. После этого стал изготавливать запрещенное вещество с целью дальнейшего сбыта. К счастью, злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца, так как был задержан сотрудниками полиции.

Согласно проведенной экспертизе, в одном из контейнеров содержится наркотическое средство — мефедрон массой около 400 граммов. Остальное изъятое будет исследовано в ходе предварительного расследования. В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.

Накануне стало известно, что у жителя Мытищ нашли полтора килограмма мефедрона.