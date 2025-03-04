Лотерейный билет за 150 руб. принес жителю Подмосковья 285 млн

По данным «Столото», житель Подмосковья, отправившись на рынок за продуктами, приобрел лотерейный билет за скромные 150 руб. и сорвал куш свыше 285 млн руб. в лотерее «Охота», передает РИА Новости.

В 18887-м тираже «Охоты», состоявшемся 31 января 2025 года, был разыгран главный приз — 285 280 449 руб. Счастливчиком оказался Александр из Московской области, купивший свой выигрышный билет за 150 руб. в обычной точке продаж «Столото» в Орехово-Зуево.

Интересно, что ранее Александр уже выигрывал 150 руб. в этой же лотерее, купив электронный билет, и вновь использовал эти деньги для покупки еще одного билета.

Согласно правилам «Охоты», для получения главного приза необходимо угадать по четыре числа в каждом из двух полей билета. Победными для Александра оказались комбинации 12, 13, 15, 20 и 5, 7, 8, 14.

Первым человеком, узнавшим о выигрыше, стала дочь Александра Анастасия, которая поначалу не поверила своему отцу.

«Знала, что папа фартовый, но чтобы настолько, я даже представить себе не могла», — рассказала девушка.

Александр планирует инвестировать часть выигрыша в собственный бизнес, чтобы обеспечить финансовую стабильность своей семье, а также сделать подарок дочери — купить ей автомобиль.

Ранее сообщалось, что победитель лотереи «Новогодний миллиард» оформил выигрыш в 1 млрд руб.