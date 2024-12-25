Орнитолог Мишин: у пилотов самолета AZAL были нулевые шансы увести самолет от стаи птиц

Для птиц особого интереса не представляет ни сам самолет, ни его ревущие двигатели, тем не менее иногда они все равно умудряются туда попасть, что в результате может спровоцировать авиакатастрофу. Орнитолог Вадим Мишин рассказал, почему птичьи стаи время от времени убиваются об летательные аппараты. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, есть два ключевых вида катастроф. В первом случае она происходит на аэродроме и приаэродромном пространстве, поскольку там концентрация самолетов в разы выше, чем просто в небе, то и опасность присутствия в этих объемах птиц тоже в разы больше. Однако в этом случае работают специальные методы отпугивания птиц с опасных территорий. Во втором случае происходят авиакатастрофы, которые как раз вызваны столкновением с птицами уже в процессе полета, и отпугнуть пернатых в этом случае уже не получится.

Эксперт пояснил, что самолет летит с приличной скоростью, а если поперек пути появятся пересекающиеся стаи птиц, то ни они не успеют ничего сделать, ни пилоты.

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