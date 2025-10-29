Оружие, которого нет ни у кого: Путин рассказал, что скрывают «Посейдон» и «Буревестник» и почему их нельзя остановить

Владимир Путин в ходе встречи с военными сообщил об успешных испытаниях беспилотного подводного аппарата «Посейдон», подчеркнув его беспрецедентные характеристики и неуязвимость. Одновременно президент анонсировал скорое поступление на дежурство ракет «Сармат» и раскрыл детали о крошечном ядерном реакторе комплекса «Буревестник», технологии которого планируют использовать в космосе. Об этом пишет РИА Новости.

Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергоустановкой. Владимир Путин назвал эти испытания большим успехом, заявив, что у «Посейдона» нет аналогов в мире по скорости и глубине погружения, а его перехват невозможен. Мощность нового оружия, по словам президента, значительно превосходит возможности межконтинентальной ракеты «Сармат», которая в ближайшее время заступит на боевое дежурство.

Отдельное заявление касалось комплекса «Буревестник». Его ядерная силовая установка при сопоставимой с подлодкой мощности оказалась в тысячу раз компактнее. Эти передовые решения, как отметил Путин, будут применены в российской лунной программе.

На фоне заявлений о новом оружии президент сообщил об успехах на фронте. По его данным, противник заблокирован в районах Купянска и Красноармейска. Российская сторона готова временно прекратить огонь, чтобы позволить украинским и иностранным СМИ работать в зоне окружения.

Ранее стало известно о том, что ракетный комплекс «Орешник» заступит на дежурство в декабре.