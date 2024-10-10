Оскорблявший россиянок блогер из Таджикистана внесен в список экстремистов

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов блогера из Таджикистана Салмона Раджабзоду* (известного как Джумабой), который делал оскорбительные выпады в адрес девушек славянской внешности. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

«Национальная часть… Физические лица: Раджабзода Салмон Джумабой*, дата рождения 22.10.2000, город Пенджикент, Республика Таджикистан», — указано в сообщении.

Лица, попавшие в реестр Росфинмониторинга, не имеют права взаимодействовать со СМИ, публиковать материалы в интернете, организовывать публичные мероприятия и участвовать в выборах.

Их доступ к финансовым услугам также сильно ограничен.

В начале 2024 года суд поместил Раджабзоду* под домашний арест.

Ранее в сентябре этого года блогера отправили в следственный изолятор из-под домашнего ареста. Против иностранца было заведено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.