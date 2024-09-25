Блогера из Таджикистана арестовали за оскорбление девушек славянской внешности

В следственный изолятор из-под домашнего ареста отправили блогера из Таджикистана Салмона Джумабоя, который насмехался над девушками из-за их славянской внешности. Об этом сообщает РИА Новости и ссылается на полученные из Чертановского суда Москвы сведения.

Молодой мужчина оказался в руках стражей порядка в январе. Следствие придерживается мнения, что фигурант выкладывал в интернет срежиссированные видеозаписи, на которых смеялся над имеющими славянскую наружность девушками.

Но провокационные шутки зашли слишком далеко. Против иностранца было заведено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Согласно действующему законодательству, он рискует лишиться свободы на ближайшие шесть лет.

Ранее сообщалось о том, что блогер Лерчек развелась с мужем и поделила нажитое имущество.