Основателя пивоварни «Hans» и дорожного объединения задержали на Камчатке
Силовики задержали известного камчатского предпринимателя Олега Куца
В Петропавловске-Камчатском правоохранительные органы задержали Олега Куца, известного предпринимателя Камчатского края. В офисе бизнесмена прошли обыски, но официальные причины задержания пока не сообщаются.
По данным «Камчатка-Информ», задержание основателя частной пивоварни «Hans» и руководителя Союза «Камчатское объединение дорожников» произошло непосредственно в его рабочем кабинете.
По имеющимся сведениям, Олег Куц имеет отношение к нескольким дорожно-строительным компаниям, работающим в регионе. С начала текущего года компании, им контролируемые, принимали участие в работах по реконструкции одной из главных городских магистралей — улицы Ленинской.
