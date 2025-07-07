Основателя «Русагро» заподозрили в даче взятки экс-чиновнику

Следственный комитет России обвиняет Вадима Мошковича, основателя агрохолдинга «Русагро», в подкупе Сергея Иванова, экс-заместителя губернатора Тамбовской области. Как сообщил «Коммерсантъ», взяткой стал охотничий карабин Blaser R8, оцененный вместе с дополнительным оснащением в 2,6 млн руб.

По версии следствия, передача карабина от Мошковича Иванову произошла в 2019 году в обмен на общее покровительство чиновника. Обвиняемые отрицают свою вину. В случае признания виновным по предъявленной статье (ч.5 ст. 291 УК РФ), Мошковичу может грозить до 15 лет тюремного заключения.

В конце марта 2025 года Вадим Мошкович и бывший генеральный директор «Русагро» Максим Баев были задержаны по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По данным следствия, они убедили Владислава Бурова, основателя холдинга «Солнечные продукты», продать им 85% акций его компании, обещая инвестиции, которые так и не были предоставлены. Сумма ущерба по этому делу оценивается в 48 млрд руб.

Обвинение в даче взятки Мошковичу было предъявлено 20 мая. На следующий день суд санкционировал арест Сергея Иванова. На момент получения карабина Иванов занимал должность заместителя губернатора и отвечал за вопросы сельского хозяйства в Тамбовской области.

Ранее сообщалось, что суд на месяц продлил содержание в СИЗО вице-губернатора Хабаровского края Никонова.