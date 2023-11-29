Остановлена работы Финской АЭС «Олкилуото-3»

Работа финской АЭС «Олкилуото-3» приостановлена из-за выявленной неисправности. Об этом пишет РИА Новости , уточняет, что такое сообщение распространил оператор самой АЭС 29 ноября.

Уточняется, станция остановилась в 13:35 по местному времени (по московскому – на час позже). Причины инцидента выясняются, расследование ведут компетентные сотрудники. Предварительно, рядом со станцией проходили тест-проверки сетей.

По данным издания, станция уже приостанавливала работу десятью днями ранее, 19 числа. Напомним, что станция расположена на побережье Балтийского моря.