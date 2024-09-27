Оставшихся в мощный ураган жителей Флориды призвали написать на телах свои данные

Власти штата Флорида настоятельно рекомендовали жителям написать на телах свои номера телефонов, ФИО и другие идентификационные данные. Это обращение адресовано к населению, которое отказалось от эвакуации на фоне мощного урагана «Хелен», сообщил телеканал NBC.

Ураган четвертой степени из пяти одолевает юг США с 26 сентября. Буйство стихии сносит дома, повреждает инфраструктуру и энергетические станции. Известно, что свыше 1,1 млн домов и заводов остались без света. Также три человека погибли в результате природного катаклизма. Режимы ЧС действуют в Алабаме, Северной Каролине и Вирджинии.

Несмотря на мощь урагана, нашлись жители, которые не смогли или не захотели покидать дома. Полиция и власти Флориды настоятельно рекомендовали им принять меры безопасности, а заодно облегчить труд экстренным службам. Для этого жителям советуют написать перманентным маркером сведения о себе прямо на теле: от ФИО до номера телефона и контактов близких. Таким образом в случае смерти или госпитализации будет проще провести идентификацию и донести информацию до родственников.

Округам Флориды предстоит подготовить отчет о том, сколько жителей решили переждать непогоду дома, а также сколько эвакуировались из потенциально опасной местности.

Ранее сообщалось, что ураган «Хелен» с ветрами до 215 км/ч обрушился на Флориду.