Осужденная на 5 лет журналистка Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве

Журналистка Александра Баязитова, осужденная на пять лет за вымогательство, обвинила своего бывшего адвоката в мошеннических действиях, как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам представителя агентства, «Баязитова подала жалобу, в которой указала, что ее защитник не выполнил условий контракта». В настоящее время проводится проверка по данному делу.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы приговорил Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову к пяти и четырем с половиной годам лишения свободы соответственно за вымогательство денежных средств, чтобы «замять» негативные публикации в Telegram касательно уголовного дела против топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

Ранее журналистка Баязитова написала прошение о помиловании на имя президента.