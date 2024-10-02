Журналистка Баязитова написала прошение о помиловании на имя президента

Журналистка Александра Баязитова, осужденная за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка, написала ходатайство на имя президента РФ Владимира Путина. Она просит главу государства помиловать ее, передает телеграм-канал Baza.

Сейчас Баязитова находится в ИК-1 во Владимирской области. Туда она была этапирована после недели в СИЗО во Владимире.

Баязитова также добавила, что ей не выдали в колонии форменную одежду, что, считает она, является нарушением и, возможно, может повлиять на решение об условно-досрочном освобождении.

Ранее сообщалось о том, что суд утвердил приговор Баязитовой и Архаровой за вымогательство у топ-менеджера ПСБ.