Осужденного бывшего замначальника Генштаба Шамарина отправили в колонию

Бывший заместитель начальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин был направлен в колонию, где ему предстоит отбывать наказание. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от правоохранительных органов.

Решением суда генерал-лейтенанта Шамарина лишили воинского звания. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы. Теперь же стало известно, что его перевели из СИЗО.

«Осужденный Шамарин этапирован в колонию», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что Шамарин еще до суда над ним просил отправить его на СВО. Он также взялся сотрудничать со следствием. Генерала обвиняли в получении взяток на сумму в 1,4 млрд руб. В итоге ему было отказано в его прошениях.