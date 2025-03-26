Обвиняемый во взяточничестве замначальника Генштаба Шамарин попросился на СВО

Вадим Шамарин, генерал-лейтенант и заместитель начальника Генерального штаба, а также начальник главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации обвиняется в получении взяток. Его адвокаты заявили, что он готов в качестве искупления своей вины перед родиной отправиться в зону специальной военной операции.

Как уже сообщалось ранее, генерал Вадим Шарамарин, которого обвиняют в получении взятки в размере 1,4 млрд руб., признал свою вину и заключил соглашение со следствием. Глава управления связи Вооруженных сил Российской Федерации решил сотрудничать с правоохранительными органами. Дело уже передано в Московский гарнизонный военный суд с обвинительным заключением.

По словам представителей защиты, Шамарин проявляет большое желание участвовать в операции, что подтверждается многочисленными соответствующими запросами в Министерство обороны.

«Шамариным неоднократно подавались письма о прошении отправить его на СВО. Чтобы послужить родине», — сказал адвокат генерал-лейтенанта.

Также защита сообщила, что вопрос о переводе Шамарина в зону проведения специальной военной операции в настоящее время рассматривается в Министерстве обороны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин попросил медика, вынесшую тело мужа с поля боя, не возвращаться в зону СВО.