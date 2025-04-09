Осужденный бывший владелец банка «Югра» стал фигурантом нового дела о мошенничестве

В отношении бизнесмена Алексея Хотина, который владел банком «Югра», возбуждено новое уголовное дело. В этот раз его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от Мещанского суда города Москвы. Именно туда поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Хотина меры пресечения в виде заключения под стражу. Подробностей дела не приводится, известно только то, что подозреваемому инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Год назад Хотина уже приговорили к девяти годам лишения свободы. Суд также вынес решение о взыскании с него 14 млрд руб. в пользу Россельхозбанка. Он сам вину так и не признал, но правоохранители считают его причастным к растрате 23 млрд руб.