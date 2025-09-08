Задержан один из сбежавших из СИЗО Екатеринбурга арестантов
Правоохранителям удалось вычислить местонахождение одного из тех, кто сбежал из следственного изолятора Екатеринбурга. Об этом сообщило РИА Новости.
Издание сослалось на сообщение, сделанное региональным управлением Федеральной службы исполнения наказания.
«Был задержан обвиняемый Черепанов. Сопротивления он не оказал. Розыск Корюкова продолжается», — указали журналистам.
Задержание проводилось работниками ФСИН совместно с сотрудниками ФСБ и МВД.
Ранее уже сообщалось, что за помощь в поимке двоих сбежавших из СИЗО Екатеринбурга объявили денежное вознаграждение. Беглецов обвиняют в приготовлении к теракту.