Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока отправился на СВО

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный за коррупционные преступления и злоупотребление властью, отправился в зону специальной военной операции после заключения контракта на службу в армии с Министерством обороны Российской Федерации. Об этом сообщил адвокат Пушкарева Руслан Омельченко, в интервью ТАСС.

9 апреля 2019 года Тверской суд Москвы признал бывшего мэра виновным в коррупции, назначив ему 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 500 млн руб.

Брат Игоря Пушкарева, Андрей, получил условный срок на 8 лет с аналогичным штрафом, а бизнесмен Лушников был приговорен к 10 годам колонии и штрафу в размере 500 млн руб.

Суд установил, что в период с 2009 по 2015 годы Пушкарев взял взятки на сумму 75 млн руб., тем самым препятствуя тем коммерческим организациям, которые хотели участвовать в конкурсах на стройку дорог.

В результате он обеспечил победу муниципального унитарного предприятия «Дороги Владивостока» и заключил с ним контракты на 1,2 млрд руб. на поставку материалов от контролируемых им компаний «Востокцемент».

В июле 2022 года Ленинский районный суд Владивостока приговорил его к пяти годам тюремного заключения за злоупотребление служебными полномочиями.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран ЕАЭС ответил на вопрос об окончании СВО словами «С нами Бог».