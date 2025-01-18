Осужденный за взятку генерал Огиенко уедет воевать в зону спецоперации

Бывший генерал-майор Константин Огиенко получил восемь лет лишения свободы за покушение на получение взятки. Он отправится в зону спецоперации, чтобы принять участие в боевых действиях. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Генерал Огиенко командовал 1-й ордена Ленина армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения. Правоохранители считают, что он пытался получить взятку в особо крупном размере, и по этой причине суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы, а также лишение воинского звания. По утверждению адвоката Игоря Вагина, его подзащитный не будет обжаловать этот приговор. Вместо этого он отправится в зону СВО, чтобы принять участие в боевых действиях.

«Теперь он готов воевать в любом качестве. Скажут солдатом — значит, солдатом», — указал он.

Вагин добавил, что Огиенко так и не признал свою вину, а его причастность к покушению на получение взятки так и не была доказана.

Ранее сообщалось, что военный суд продлил содержание в СИЗО генералу Шамарину. Его обвиняют в получении крупной взятки, сам он признал свою вину. Следствие по делу Шамарина уже завершено, генерал заключил с правоохранителями досудебное соглашение.