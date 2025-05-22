«Освободите Палестину!»: двух дипломатов Израиля убили в Вашингтоне

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила в социальной сети X об убийстве двух сотрудников израильского посольства в Соединенных Штатах. Инцидент произошел около Еврейского музея в Вашингтоне.

По словам Ноэм, ведется активное расследование с целью получения дополнительной информации.

Тед Дойч, генеральный директор Американского еврейского комитета, сообщил порталу ABC News, что в музее проходило мероприятие, организованное его комитетом.

Телеканал, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, передал, что у здания были застрелены мужчина и женщина. Представитель израильского посольства сообщил CNN, что глава дипломатической миссии отсутствовал во время инцидента.

Официальные лица пока не обнародовали информацию о том, кто мог быть причастен к нападению и каковы были мотивы. По данным NBC, стрельбу открыл мужчина, который во время задержания выкрикивал лозунг «Освободите Палестину!». Его личность остается неизвестной.

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Вашингтоне, в результате которой погибли два израильских дипломата, актом антисемитизма. Дани Данон, постоянный представитель Израиля в ООН, охарактеризовал случившееся как «отвратительный акт антисемитского террора».

Трагедия произошла на фоне новой масштабной операции Израиля в секторе Газа, целью которой является освобождение заложников и ликвидация ХАМАС, совершившего нападение на страну осенью 2023 года.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о намерении Израиля установить военный контроль над всей территорией сектора. В связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в Газе ЕС рассматривает возможность пересмотра отношений с Израилем, а Великобритания, Канада и Франция пригрозили ему санкциями.

Ранее сообщалось, что в центре Мехико убиты секретарь и советник мэра.