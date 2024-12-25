Освобожденного в рамках обмена с США Яшина объявили в РФ в федеральный розыск

Илья Яшин*, который был ранее освобожден из колонии при обмене заключенными с Соединенными Штатами, объявлен в РФ в федеральный розыск. Об этом сообщило РИА Новости, которое сослалось на базу данных МВД.

Яшин отправился в США после того, как его включили в программу обмена заключенными. Теперь же его внесли в список лиц, которых разыскивают в России на федеральном уровне.

«Основание: разыскивается по статье УК», — говорится в базе.

Ранее по поводу Яшина и других релокантов, которые обосновались за рубежом, высказался Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Путина назвал этих людей оторванными от России. По его мнению, любые высказывания данных политиков не будут вызывать никакого интереса у россиян.

*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ