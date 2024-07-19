От 7 до 10 дронов ВСУ было сбито над Курской областью

В воздушном пространстве Курской области накануне было сбито 6 вражеских БПЛА, заявил губернатор региона Алексей Смирнов в своих социальных сетях .

В опубликованном им сообщении он заявил, что российские бойцы ПВО смогли сбить шесть единиц вражеских беспилотников самолетного типа в небе над областью. Он также поблагодарил отечественных военнослужащих за защиту.

Через некоторое время он опубликовал еще один пост, в котором сообщил об уничтожении еще одной единицы техники противника в ходе попытки атаки российской территории.

Согласно информации канала SHOT, над городом Курском прогремело несколько взрывов. Сообщается, что местным силам ПВО удалось сбить БПЛА ВСУ.

Как заявляют местные жители, всего прозвучало от 7 до 10 взрывов. На данный момент каких-либо официальных данных о последствиях украинской атаки и пострадавших нет.

Накануне губернатор Херсонской области Сальдо заявил об уничтожении 5000 солдат ВСУ при попытке врага пересечь Днепр.