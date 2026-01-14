От аэропортов до гостиниц: серию ложных минирований по всей России раскрыли в Приморском крае

Его звонки поступали не только в государственные учреждения и суды Приморья, но и в международные аэропорты и гостиницы других регионов России. Каждое такое сообщение приводило к экстренным выездам силовых структур, эвакуациям и серьезным сбоям в работе объектов. Сотрудникам полиции совместно с ФСБ в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий удалось вычислить и задержать подозреваемого. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В ходе следствия было установлено, что мужчина состоит на учете у психиатра и не смог внятно объяснить мотивы своих действий. Уголовное дело направлено в суд с ходатайством о применении к задержанному принудительных мер медицинского характера.