От атак беспилотников ВСУ по АЗС в Токмаке один человек погиб и шесть пострадали

Украинские FPV-дроны ударили по АЗС в Токмаке Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что пострадали шесть сотрудников МЧС. В силовых структурах ТАСС подтвердили , что один человек погиб.

ВСУ устроили атаку беспилотниками несколько раз. В результате в Токмаке и Васильевке пострадали люди. Как уведомил глава региона, это шесть пожарных, которые тушили огонь как раз в месте удара. В момент работы украинские боевики повторили атаку дроном, задев емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. В итоге группа сотрудников МЧС получила ранения.

«Сотрудники получили ожоги разной степени тяжести вследствие взрыва емкости от попадания взрывного элемента. Все пострадавшие доставлены в больницу», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Также известно, что в ходе атаки ВСУ погиб один мирный житель. Напомним, что губернатор сообщал также о пострадавшем сотруднике администрации Васильевки. По его словам, противник прицельно атаковал здание БПЛА.

Ранее сообщалось, что за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников, посягающих на территории РФ.