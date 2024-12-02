От атак беспилотников ВСУ по АЗС в Токмаке один человек погиб и шесть пострадали
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Украинские FPV-дроны ударили по АЗС в Токмаке Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что пострадали шесть сотрудников МЧС. В силовых структурах ТАСС подтвердили, что один человек погиб.
ВСУ устроили атаку беспилотниками несколько раз. В результате в Токмаке и Васильевке пострадали люди. Как уведомил глава региона, это шесть пожарных, которые тушили огонь как раз в месте удара. В момент работы украинские боевики повторили атаку дроном, задев емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. В итоге группа сотрудников МЧС получила ранения.
«Сотрудники получили ожоги разной степени тяжести вследствие взрыва емкости от попадания взрывного элемента. Все пострадавшие доставлены в больницу», — написал Балицкий в Telegram-канале.
Также известно, что в ходе атаки ВСУ погиб один мирный житель. Напомним, что губернатор сообщал также о пострадавшем сотруднике администрации Васильевки. По его словам, противник прицельно атаковал здание БПЛА.
Ранее сообщалось, что за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников, посягающих на территории РФ.