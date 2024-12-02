Силы ПВО России за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны в ночь на 2 декабря предотвратили попытки украинских вооруженных сил осуществить террористические атаки с помощью беспилотников на территории Российской Федерации. Как сообщило Министерство обороны России, уничтожено 15 украинских дронов в четырех российских регионах.

Из них восемь беспилотников были ликвидированы в Курской области, четыре — в Брянской области, два — в Республике Крым, один — в Белгородской области.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по аэродромам и энергетическим объектам Украины.