От класса до зала суда: учительнице предъявят обвинения в совращении школьника и рождении от него ребенка

В Австралии громкий скандал потряс систему образования: 33-летнюю учительницу обвиняют в сексуальных отношениях с ее учеником, которые привели к рождению ребенка. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на следствие.

Инцидент произошел в городе Мандура, расположенном в штате Западная Австралия. Женщине, Наоми Текеа Крейг, предъявлено семь обвинений в преступлениях против несовершеннолетнего. Следователи установили, что ее связь с учеником началась в 2024 году.

Наиболее шокирующим обстоятельством дела стало то, что от этих отношений родился ребенок. Судебная экспертиза, включая тест ДНК, подтвердила, что биологическим отцом новорожденного является подросток, с которым подозреваемая состояла в незаконной связи.

Дело привлекло широкое общественное внимание и подняло острые вопросы о доверии, границах ответственности педагогов и защите детей в учебных заведениях. Теперь суду предстоит рассмотреть обвинения в совращении несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что американскую учительницу осудили на 6,5 лет за связи с двумя подростками.