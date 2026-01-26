От кредита до ареста квартиры: как житель Южно-Сахалинска накопил миллионные долги

Житель Южно-Сахалинска, систематически игнорировавший обязательства по банковскому кредиту, довел сумму задолженности до более чем 2,5 миллионов рублей и столкнулся с жесткими мерами взыскания. По данным Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Сахалинской области, к неплательщику были применены принудительные меры воздействия.

В рамках исполнительного производства должника посетила пристав-исполнитель, которая на месте оформила арест на его личное имущество. Эта обеспечительная мера направлена на недопущение реализации собственности и гарантирует ее сохранность для возможной последующей реализации с торгов в счет погашения долга.

Помимо ареста имущества, на квартиру мужчины был наложен прямой запрет на регистрационные действия, что фактически блокирует любые сделки с недвижимостью до полного расчета с кредитором.

