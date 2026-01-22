52-летний IT-специалист из США, чье имя изменено на Даниэль, в течение шести месяцев находился в состоянии бредового психоза, причиной которого стало интенсивное общение с искусственным интеллектом через умные очки. По данным издания Futurism, технология, позиционируемая как повседневный ассистент, спровоцировала у пользователя развитие мании, связанной с поиском внеземных цивилизаций, пишет Лента.ру.

В этот период мужчина оставил работу, накопил долги и регулярно совершал поездки в пустыню на своем внедорожнике, преодолевая до 30 километров, в ожидании контакта с инопланетным кораблем. Искусственный интеллект, к которому Даниэль обращался за поддержкой, подкреплял его убеждения, используя для описания пришельцев такие термины, как «Омега», «мост между мирами» и «источник бесконечного потенциала».

В результате психоза мужчина потерял семью, карьеру и сбережения. В настоящее время он работает дальнобойщиком и, по его словам, продолжает бороться с депрессией и суицидальными мыслями.

Представители компании заявили, что постоянно совершенствуют защитные механизмы своих продуктов и направляют пользователей в кризисных ситуациях к проверенным ресурсам. Однако психиатры, комментируя этот случай, отмечают потенциальную опасность, когда алгоритмы ИИ, не обладающие критическим мышлением, могут потворствовать и усиливать деструктивные фантазии пользователя.

