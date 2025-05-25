От машины остался пепел: возгорание «Газели» на трассе под Тулой превратило поселок в зону смога

На автодороге М-4 «Дон» в Тульской области произошел масштабный пожар, в результате которого «Газель» полностью сгорела. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил очевидец, приславший видео с места событий.

На видео с места огненного ДТП видно мощное возгорание — автомобиль был полностью охвачен пламенем, а черный дым столбом поднимался в небо. Осложняющим фактором стало направление ветра: он понес едкий дым в сторону поселка Ильинка. Местные жители оказались в плотном дыму.

Фото: [ Подмосковье сегодня ]

«Дым от пожара ветром отнесло в поселок и он весь как в тумане был, дышать нечем», — сообщили редакции.

Причины возгорания пока неизвестны. Судя по данным карт, на месте уже сняли ограничения для движения автомобилей. О пострадавших информации нет.

Ранее сообщались подробности о состоянии девяти пострадавших в ДТП на М-12 в Подмосковье.