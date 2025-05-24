В больницах остались девять пострадавших после ДТП на М-12 в Подмосковье

В медицинских учреждениях остаются девять человек, получивших ранения в результате аварии с участием микроавтобуса в Подмосковье, среди них — двое несовершеннолетних. По информации от помощника руководителя Минздрава Алексея Кузнецова один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, состояние остальных восьми оценивается как средней степени тяжести.

Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Кроме того, налажена система телемедицинских консультаций с привлечением экспертов из федеральных медицинских центров. Координацию процесса оказания медицинской помощи осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

В пятницу вечером поступила информация от оперативных служб о столкновении микроавтобуса и трех легковых автомобилей на автотрассе М-12 в Московской области. В результате ДТП погиб ребенок, и несколько человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после массовой аварии на М-12 в Подмосковье.