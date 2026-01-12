От невроза до реанимации: как назначенный частным врачом препарат едва не убил москвичку

У женщины развился токсический эпидермальный некролиз, известный как синдром Лайелла — редкое и опасное для жизни аллергическое заболевание, являющееся реакцией на медикаменты. Состояние сопровождалось тяжелыми симптомами: у пациентки выпали ногти на руках и ногах, возникла травма роговицы глаза, а также появилась обширная сыпь, оставившая после себя многочисленные шрамы, в том числе на лице. Врачи были вынуждены поместить ее в реанимационное отделение. По словам самой пострадавшей, последние шесть лет она боролась с депрессией и перепадами настроения, принимая различные антидепрессанты. Поскольку их эффект был недолгим, она решила сменить врача. Новый специалист диагностировал у нее сильный невроз и назначил ламотриджин, что в итоге привело к катастрофическим последствиям. Этот случай вновь поднимает вопросы о важности тщательной диагностики, контроля за назначением сильнодействующих препаратов и информированности пациентов о возможных редких, но крайне опасных побочных эффектах.