От разбитого стекла до разорванной формы: хроника нападения в сахалинской исправительной колонии

На Сахалине возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего осужденного, содержащегося в исправительной колонии. Как сообщает региональное следственное управление СКР, мужчину подозревают в применении насилия в отношении сотрудника учреждения.

По данным следствия, инцидент произошел 30 декабря в исправительной колонии № 2. Подозреваемый предпринял попытку разбить окно в своей камере. На требование сотрудника колонии прекратить эти действия осужденный не отреагировал.

Вместо этого, как утверждают следователи, он схватил подошедшего надзирателя за форму, порвал ее, а затем нанес ему удар кулаком по голове.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных управлением ФСИН России по Сахалинской области. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

