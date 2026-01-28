Смертельный конфликт из-за стука в дверь: омичка вернулась за решетку после убийства соседа

В Омске произошло трагическое происшествие, которое началось как праздник, а закончилось новым уголовным сроком. Как сообщает прокуратура Омской области, местная жительница, только вышедшая на свободу, жестоко расправилась со своим соседом во время празднования своего освобождения.

Инцидент развернулся вечером в общежитии на улице Косенкова. 52-летняя женщина, ранее отбывавшая наказание за кражу, отмечала свой выход из колонии. По ее словам, конфликт с 60-летним соседом вспыхнул из-за того, что тот громко стучал в дверь другого жильца. В порыве ярости женщина схватила нож и нанесла мужчине удар в живот. Ранение оказалось смертельным, и спасти потерпевшего не удалось.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, вынес суровый приговор. Омичке назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, ее обязали выплатить матери погибшего соседа компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что мужчина в Иркутске месяцами избивал жену, а после ее побега убил ее подругу.