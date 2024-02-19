От взрывов в Херсоне пострадала портовая инфраструктура

Ранее стало известно, что несколько взрывов в данном населенном пункте гремели вчера вечером. Еще ряд взрывов были слышны уже сегодня утром, в районе прибрежной городской зоны. Прокудин же в своем микроблоге упомянул, что среди пострадавших объектов числятся те, которые расположены в порту Херсона и рядом с ним. При этом он не стал приводить никаких подробностей.

До этого тот же Прокудин сообщал о повреждении портовой инфраструктуре в городе буквально неделю назад. Тогда российская армия нанесла успешный удар по Херсону. Такие удары совершаются регулярно по ряду городов и объектов в отместку за теракты, которые проводят украинские спецслужбы. Начало таким налетам было положено осенью 2022 года сразу после террористического акта на Крымском мосту.