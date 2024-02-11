В подконтрольном ВСУ Херсоне повреждены объекты инфраструктуры

Назначенный Киевом глава областной военной администрации подконтрольной ВСУ части Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что в Херсоне повреждены объекты инфраструктуры. Об этом он написал в своих соцсетях.

«(Повреждена) припортовая инфраструктура в Херсоне», — написал Прокудин.

Ранее в некоторых областях Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Утром, в воскресенье, руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк сообщила о повреждении нескольких инфраструктурных объектов в Николаевской области в результате взрывов.

О пожаре также сообщал мэр Николаева Александр Санкевич.

ВС РФ наносят удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, киевский режим устроил теракт на Крымском мосту. Диверсанты заложили взрывное устройство в грузовик, следовавший из Краснодарского края. В момент, когда он проезжал по мосту, устройство сдетонировало. В результате взрыва было повреждено шоссейное полотно и погибли люди.

Ранее мы сообщали, что российские военные перехватили украинские дроны-камикадзе в зоне проведения специальной военной операции.