ВСУ в спешке отступают из Купянска и в отчаянии минируют жилые дома, пишет телеграм-канал SHOT.

По имеющимся данным, общие потери украинской стороны за период боевых действий в городе превысили 3 тыс. человек личного состава. Попытка организовать здесь блокаду полностью сорвана.

Отмечается, что оставшиеся в Купянске представители украинских формирований и иностранные наемники начали массово минировать каждый жилой дом противотанковыми минами и установками растяжек.

Ранее в этих зданиях укрывались штурмовые подразделения противника, включая получивших ранения военнослужащих. Подразделения ВСУ использовали гражданские объекты для укрытия от артиллерийских обстрелов.

За минувшие выходные дни в рамках проведения операции под кодовым названием «Купянское кольцо» ВС РФ нейтрализовали около 50 военнослужащих ВСУ, пытавшихся вырваться из зоны окружения.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ сложили оружие на харьковском направлении после прочтения листовок, сброшенных с самолета.