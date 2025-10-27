Украинские военные сложили оружие и сдались в плен после того, как российские войска сбросили на их позиции агитационные листовки. Эпизод произошел в Харьковской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Минобороны России».

На одном из участков фронта в Харьковской области произошел показательный инцидент. Российские подразделения перед штурмом населенного пункта Тихое провели успешную психологическую атаку, забросав позиции противника листовками. Содержание агитационных материалов не раскрывается, однако оно оказало заметное воздействие на обороняющихся.

Согласно отчету Минобороны, значительная группа украинских военнослужащих, ознакомившись с текстом, приняла решение сложить оружие и сдаться в плен. Те солдаты ВСУ, которые отказались капитулировать, были быстро обезврежены или выбиты из занимаемых позиций в ходе последующего боя.

Ранее сообщалось о том, что боец из Башкирии в одиночку уничтожил украинскую диверсионную группу под Курском.