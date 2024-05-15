ВСУ сбросили взрывное устройство на строителей в Курской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал о том, как украинцы обстреливали регион за сутки, 15 мая. Сообщение об этом появилось в его официальном канале в социальных сетях в среду.

Так, на строителей в Глушковском районе с украинского дрона было сброшено взрывное устройство. Работники восстанавливали дома в деревне Веселое, ранее поврежденные обстрелами. В итоге один человек пострадал, его госпитализировали, а также оказался поврежден и один автомобиль.

Целый день украинцы обстреливали села и хутора Курской области, КПП, поселки и деревни. К счастью, среди мирных граждан более пострадавших за сутки нет, но в Куриловке оказались повреждены два автомобиля – грузовой и легковой, а также один дом. Власти помогут собственникам имущества. С коптеров украинцы сбрасывали взрывные устройства, большую часть дронов сажали средствами РЭБ.