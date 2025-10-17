Отель в Сочи вывел отдыхающих с детьми в коридоры из‑за возможной атаки БПЛА

В Сочи гости «Сочи Парк Отеля» — в том числе семьи с маленькими детьми — были выведены из номеров и вынуждены пережидать опасность в коридорах гостиницы. Оперативную информацию опубликовало издание «Лента.ру» со ссылкой на телеграм‑канал Kub Mash.

На опубликованных видеокадрах видно, как толпы отдыхающих занимают коридоры и общие помещения отеля, чтобы укрыться от предполагаемой воздушной угрозы. По информации, люди оставались в проходах и ожидали, пока опасность с воздуха не была снята.

Официальных сведений о пострадавших в сообщении не приводится; подробности инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что частный дом поврежден в Ростовской области по итогам атаки беспилотников ВСУ.