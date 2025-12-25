Бывший участник боевых действий прошел пешком 750 км от Цивильска до Москвы с большим крестом

В России завершилось необычное и духовно значимое путешествие. 44-летний ветеран боевых действий Евгений Козлов из города Цивильск в Чувашии преодолел пешком около 750 километров, неся на плече большой деревянный крест, и завершил свой путь у стен московского Кремля. Об этом сообщает портал «PrоГород».

Инициатива совершить этот одиночный крестный ход родилась у мужчины как обет памяти. После гибели его друга в ходе боевых действий на территории Чечни Евгений Козлов решил изготовить крест и пройти с ним пешком из родного города до сердца России. Его паломничество началось еще в 2024 году, но на определенном этапе было вынужденно прервано.

После возобновления пути россиянин продолжил свое движение, и в итоге многодневный маршрут был успешно завершен. Финальную точку в своем путешествии ветеран зафиксировал, опубликовав видеоотчет уже из центра Москвы. Этот поступок, сочетающий физическую выносливость, силу духа и глубокую личную память, стал примером исполнения данного слова и преодоления ради высокой цели.