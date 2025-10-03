Отец подал в полицию на бывшую жену за замужество дочери в 15 лет

В Киргизии разгорелся скандал: отец настаивает на привлечении к ответственности бывшую супругу и ее мужа за организацию раннего брака дочери-подростка. Об этом сообщил портал Tengrinews.kz.

Согласно информации, инцидент произошел в Караганде. Мать девочки, которой исполнилось 15 лет, совместно с отчимом принудили ее к браку с 38-летним мужчиной. Спустя несколько дней после свадьбы несовершеннолетняя сбежала к родному отцу.

Отец утверждает, что новоиспеченный муж совершил в отношении его дочери акты сексуального насилия. Он обратился в правоохранительные органы, в результате чего было начато расследование. 38-летний мужчина был задержан в Астане, где он скрывался от правосудия.

Отец возмущен тем, что его бывшая жена и ее супруг проходят по делу в качестве свидетелей, хотя, по его мнению, они также причастны к преступлению, поскольку способствовали выдаче несовершеннолетней замуж. Он отметил, что все трое принадлежат к одной религиозной группе, в которой подобная практика является нормой.

Отец требует лишить бывшую жену родительских прав, чтобы предотвратить повторение подобной ситуации с другими детьми.

