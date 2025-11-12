Отец погибшего в ДТП водителя обвинил дорожников в смерти сына на Южноуральской трассе

В Челябинской области продолжается судебная тяжба, в центре которой — гибель 22-летнего Павла Стяжкина в ДТП, случившемся еще в июле 2021 года. Его отец, Сергей Стяжкин, уже четыре года отказывается признавать официальную версию следствия и доказывает, что сына убило не нарушение ПДД, а халатность дорожных служб, не устранивших опасное ограждение.

Как сообщил портал 74.ru, авария произошла на трассе Степное — Троицк. Автомобиль Honda Civic вылетел с дороги и был пронзен насквозь острым концом рельса безопасности, который не был восстановлен после предыдущего ДТП.

Павел погиб на месте, две пассажирки получили тяжелые травмы. Уголовное дело против самого водителя закрыли из-за его смерти, признав его виновным в выборе несоответствующей скорости.

Однако Сергей Стяжкин убежден: фатальной стала не сама авария, а смертоносное состояние ограждения.

«Понимаете, если бы ограждение было в порядке, он бы его просто смял: для этого и нужны эти барьеры», — с горечью говорит отец.

По его версии, подрядчики — ЗАО «Ойкумена» и субподрядчик «Урал-Сервис-Групп» — знали о поврежденном барьере, но не восстановили его в установленные контрактом 5 суток. Это подтверждается и рапортом следователя СК, где усматриваются признаки преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Не добившись правды в уголовном процессе, Сергей обратился в гражданский суд с иском о компенсации морального вреда к МВД и дорожным компаниям. Для него важна не сумма, а установление юридического факта вины.

«Что еще тут сказать?» — с трудом сдерживает эмоции отец, вспоминая, как весь коллектив предприятия приехал проститься с его сыном.

Дорожные службы, в свою очередь, предоставили суду журналы осмотров и акты, согласно которым ограждение было отремонтировано за три недели до рокового ДТП. Эти документы стали основанием для отказа Стяжкину в судах первых инстанций. Однако отец погибшего настаивает, что доказательства сфальсифицированы, и теперь надеется на справедливость в кассационном суде.

