Владелец Bentley устроил жесткое ДТП в Челябинске, есть пострадавшие

Дорожно-транспортное происшествие с участием премиального автомобиля и семейной иномарки произошло на Уфимском тракте. Водитель Bentley на высокой скорости протаранил Toyota Corolla, в которой находилась семья с ребенком, сообщил портал 74.ru.

По словам водителя Toyota Александра, инцидент случился в воскресенье днем. Семья направлялась на отдых на озеро Тургояк.

«Двигались по своей полосе. Я этот Bentley вообще не заметил. Он очень быстро ехал, и удар неожиданно произошел», — рассказал пострадавший.

В результате столкновения три человека получили травмы. Александр получил сотрясение мозга и разбил губу, его жена — растяжение связок шеи. Их ребенок отделался легким испугом и шишкой на голове. Все они были доставлены в больницу, но отказались от госпитализации.

Изначально Александр сообщал, что водитель Bentley скрылся, не оказав помощи, и не успел запомнить его номера. Однако, как позже выяснилось, водитель Bentley был установлен. В Госавтоинспекции Челябинска подтвердили, что оба участника ДТП установлены, а состояние опьянения у виновника не зафиксировано.

«Водитель Bentley не справился с управлением», — прокомментировали в ГАИ.

Найденный свидетель предоставил видеозапись с регистратора, на которой Bentley на высокой скорости обгоняет другие автомобили буквально за секунды до аварии. На записи слышно предположение свидетеля: «Бухой, что ли?».

Владелец Toyota уверен, что его автомобиль восстановлению не подлежит. В ГИБДД заверили, что ДТП зарегистрировано официально, и все необходимые документы будут оформлены дознавателем.

