Отец в Ленобласти напал на 14-летнего сына с ножом

В Ленинградской области произошел инцидент, где 39-летний мужчина совершил нападение на своего 14-летнего сына, используя нож. Информация об этом поступила от представителей регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Согласно информации, предоставленной ведомством, причиной агрессии отца стала личная неприязнь к сыну, что привело к нанесению двух ножевых ранений в область груди. Благодаря своевременной помощи мальчика удалось спасти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Правоохранительными органами мужчина задержан, и в настоящее время следователь ходатайствует о его аресте.

