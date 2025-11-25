«Отлетел на несколько метров»: водитель Porsche в Куркино сбил мальчика

В московском районе Куркино водитель автомобиля Porsche на огромной скорости сбил школьника на пешеходном переходе. Мальчик сейчас находится в реанимации, врачи борются за его жизнь. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел вечером во вторник, 25 ноября в районе Куркино. Ребенок возрастом около 10–12 лет возвращался домой с учебных занятий и переходил дорогу по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент на «зебру» вынесло легковой автомобиль Porsche, который на высокой скорости обгонял автобус.

Свидетели сообщают, что удар был такой силы, что мальчика отбросило на несколько метров. После наезда очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие медики оказали пострадавшему первую помощь и сразу же госпитализировали его в реанимационное отделение. Состояние ребенка врачи оценивают как крайне тяжелое.

По предварительной версии, водитель иномарки мог грубо нарушить правила дорожного движения, не только превысив скорость, но и совершив обгон в непосредственной близости от пешеходного перехода.

