Оторвавшийся от причала сухогруз остановился в 30 м от берега в Ленобласти

Сухогруз «Светлый-22», оторвавшийся от причала в Ленобласти и дрейфовавший по Неве, остановился в 30 м от берега. Об этом сообщает региональное главное управление МЧС.

По словам специалистов, дрейфа нет, повреждений на судне не обнаружено, членам экипажа ничего не угрожает. Планируется буксировка судна.

По данным комитета правопорядка и безопасности Ленобласти, пришвартованное неэксплуатируемое грузовое судно «Светлый-22» сорвало от причала льдом. Сухогруз неисправен.

На месте ЧП работают аварийно-спасательное формирование Всеволожского района. Также на место выехали сотрудники аварийно-спасательной службы региона на аэролодке. Из Санкт-Петербурга должен прибыть ледокол.

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