Отправили в колонию: бывшему вице-мэру уральского города ужесточили наказание

Бывшему вице-мэру города Дегтярска Андрею Ильину пересмотрели уже вынесенное наказание за превышение должностных полномочий. Ему назначили реальный срок лишения свободы. Об этом рассказал портал «Новый день».

Ильин ранее занимал пост заместителя главы администрации города Дегтярска, расположенного в Свердловской области. Мэрия заключила договор на ремонт водопровода с фирмой, которую контролировал Ильин. В итоге компании были перечислены деньги даже несмотря на то, что не все положенные работы были выполнены. Документы об этом подписал сам экс-чиновник. В результате муниципальный бюджет потерял как минимум 1,4 млн руб.

В июле этого года суд уже рассматривал дело Ильина. Ему было назначено 4 года и 10 дней лишения свободы условно. После этого прокуратура не согласилась с судебным вердиктом и направила апелляцию. Состоялся новый суд, и наказание было пересмотрено в сторону ужесточения. В итоге бывший вице-мэр отправился в колонию общего режима на 3 года 8 месяцев и 10 дней.

