«Отслеживать и уничтожать»: политолог предложил создать в России антидроновые отряды

Два беспилотника были сбиты сегодня утром в Подмосковье. Один летел над поселком Покровское, второй — над Истринским городским округом. Российские системы ПВО устранили угрозу.

В ответ на участившиеся попытки атаковать Московский регион с помощью БПЛА политолог Алексей Ванифатов предложил создать так называемые «антидроновые отряды». Эксперт считает, что количество атак может возрасти, поэтому нужно к ним подготовиться.

«Антидроновые отряды после обучения их членов правильному и своевременному применению оружия против беспилотников должны отслеживать вражеские БПЛА в безлюдных местах и уничтожать их так, чтобы не причинять урон городской инфраструктуре», — пояснил Ванифатов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он отметил, что в нашей стране уже есть технические разработки для борьбы с БПЛА. Частично они были представлены на форуме «Армия-2023». Например, антидроновые ружья, которыми можно вооружить специальные патрулирующие отряды.

«В такие отряды могут входить люди, состоящие на воинском учете, у которых нет медицинских противопоказаний: плохого зрения или психологических расстройств. Подчинение этих отрядов можно отнести к Росгвардии, а участие поощрять денежными выплатами и льготами», — отметил собеседник издания.

Разместить такие отряды Ванифатов предложил и в приграничных к столице регионах, чтобы преграждать путь беспилотников к Москве.

Ранее политолог рассказывал, с чем связаны участившиеся прилеты БПЛА.