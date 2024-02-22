Отставной полковник СБУ Стариков предупредил Зеленского о возможности стратегического обрушения фронта

Украинской армии грозит стратегическое обрушение всего фронта после потери Авдеевки, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube.

По его оценке, если за неделю не удастся быстро создать линию обороны, произойдет сначала оперативно-тактическое, а затем и стратегическое обрушение фронта.

Также, по его мнению, в Авдеевке можно было бы избежать колоссальных потерь ВСУ, если бы украинское командование своевременно организовало отход.

Ранее агентство Associated Press написало о том, что потеря Авдеевки и нехватка боеприпасов заставят украинские войска отступать дальше на запад.