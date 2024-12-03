Отца четверых погибших детей в Красноярском крае отпустили под подписку

Мужчину, от действий которого в Красноярском крае умерли четверо его детей, отпустили домой, взяв подписку о невыезде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные, полученные от регионального управления Следственного комитета РФ.

Мужчину допросили следователи, он признал свою вину. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности. После допроса подследственный был отпущен.

«Отцу четверых детей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — указали правоохранители.

Уже установлено, что причиной смерти отравления всех четверых детей стал дихлофос. Теперь их отцу грозит до четырех лет лишения свободы.

Мужчина проводил обработку помещений в доме от насекомых, при этом он нарушил рекомендации производителя отравляющего средства. После этого жилье не было проветрено как следует, в нем также не провели влажную уборку.